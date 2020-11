Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Alba au amendat, in ultimele 24 de ore, 177 de persoane care nu au respectat masurile de protecție individuala sau nu au respectat interdicțiile privind deplasarea. Valoarea totala a amenzilor a fost de peste 4.500 lei. Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de…

- Politistii au aplicat amenzi in valoare totala de 6.500 de lei dupa ce au intrerupt un eveniment privat organizat la un local din municipiul Brasov, la care au participat 44 de persoane. Conform unui comunicat remis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, la adresa respectiva…

- O petrecere privata care a avut loc in localitatea Lepsa, in noaptea de luni spre marti, a fost intrerupta de politisti in urma unui apel fals la 112 care sesiza faptul ca o persoana ar fi fost sechestrata intr-o locuinta din localitate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Au continuat și controalele pe timp de noapte.…

- Politistii vranceni au intrerupt o petrecere privata la care participau 11 persoane organizata de administratorul unei pensiuni din Tulnici, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."La data de 9 noiembrie, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Tulnici s-au…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost depistate 163 de…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba continua activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost depistate 135 de persoane…

- In plina stare de alerta, exista romani care nu țin cont de faptul ca evenimentele private sunt interzise. Sambata seara, in Vaslui, zeci de persoane au participat la o petrecere de cununie, care a avut loc intr-un restaurant.Polițiștii vasluieni, sprijiniți de jandarmi si polițiști locali, au stricat…