Braşov: Încă un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină, întocmit de poliţişti în urma controalelor Un nou dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor a fost intocmit duminica de politistii brasoveni in cadrul controalelor privind respectarea masurilor impuse in perioada starii de alerta, cand peste 3.400 de persoane au fost verificate cu privire la respectarea masurilor de izolare/carantina.



Conform unui comunicat la IPJ Brasov, remis luni AGERPRES, politistii, impreuna cu jandarmii brasoveni, au verificat aproximativ 100 de societati comerciale si persoane fizice autorizate cu privire la respectarea masurilor impuse in perioada starii de alerta si 20 operatori economici… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

