Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 31/2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile, in municipiul Brașov. Art.1 In unitatea administrativ-teritoriala municipioul Brașov s-a constatat…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 30/2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile in unitatea administrativ-teritoriala Prejmer. Art.1 Avand in vedere faptul ca rata de incidența cumulata…

- Rata incidentei COVID pe judetul Cluj este 2,71 cazuri la mia de locuitori, in scadere de la o zi la alta. Comitetul Județean pentru Situații de urgența a anunțat ca starea de alerta se prelungește.In ultimele 24 de ore, 198 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj, dintr-un total de 1.842…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența urmeaza sa adopte o hotarâre potrivit careia, în unitațile administrativ-teritoriale unde cumulata a cazurilor COVID-19 în ultimele 14 zile a depașit pragul de 3/1.000 de locuitori, se mențin masurile dispuse…

- Incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile in judetul Olt, la data de 15.01.2021, este de 0,77/1.000 locuitori, iar in 43 de localitati nu a fost inregistrat, in ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19. Constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Brașov a decis joi prelungirea cu 14 zile a restricțiilor impuse in Predeal, unde incidența cazurilor de Covid-19 nu a scazut sub 3 la mia de locuitori, potrivit Mediafax. „Avand in vedere faptul ca rata de incidența cumulata calculata la…

- Incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile in judetul Olt, la data de 26.12.2020, este de 0,87/1.000 locuitori. In 42 de localitati nu a fost inregistrat, in ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19. Constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 69/2020, care prevede urmatoarele: Art.1 In unitațile administrativ-teritoriale Feldioara, Zarnești, Rupea s-a constatat depașirea incidenței cumulate de 3/1000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2…