- Un barbat din Brașov a fost arestat preventiv pentru omor calificat și violare de domiciliu dupa ce a intrat in curtea unei femei, unde a distrus mai multe obiecte, apoi i-a aplicat acesteia zeci de lovituri de cuțit, transmite Mediafax.Potrivit reprezentanților Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Braila ancheteaza un caz petrecut vineri, in localitatea braileana Varsatura, unde a fost gasit incinerat cadavrul unui barbat chiar in propria curte, informeaza Agerpres.Anchetatorii au suspiciuni legate de comiterea unei crime deoarece, pe langa arsuri, corpul barbatului…

- Barbatul din Galați care anul trecut și-a ucis iubita, a tranșat-o și apoi i-a aruncat trupul langa gardul unui cimitir a fost condamnat la 26 ani de inchisoare și interzicerea unor drepturi, potrivit mediafax. Sentința pronunțata de Tribunalul Galați nu este definitiva. In vara anului trecut, anchetatorii…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, o femeie in varsta de 29 de ani din comuna Iancu Jianu a avut, marti dimineata, o cearta cu concubinul ei in varsta de 33 de ani. In urma scandalului, femeia a luat un cutit de bucatarie cu care l-a injunghiat pe barbat de doua ori.…

- O batrana de 83 de ani din comuna Orlea, județul Olt a avut parte de o moarte cumplita. Un barbat a intrat in casa ei, a strans-o de gat, dupa care a furat din locuința femeii suma de 10.000 de lei, un telefon mobil și a fugit.