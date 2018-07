Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care verifica un extinctor a fost accidentat, miercuri, dupa ce acesta a explodat, retezandu-i trei degete, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Incidentul a...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat azi-noapte, in jurul orei 23.00, dupa ce un barbat a fost dat disparut, in satul Acriș – Vama Buzaului. Se pare ca persoana disparuta s-ar fi inecat in Raul Buzau. „ Persoana nu a fost gasita, cautarile fiind oprite in jurul orei 2.30,…

- Un barbat, de 49 de ani, din comuna gorjeana Saulesti, a fost ranit luni, in urma unui accident rutier. Potrivit politiei, un barbat de 64 de ani, din Targu Carbunesti, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 661 Saulesti, ...

- Potrivit sursei citate, evenimentul a fost sesizat in jurul orei 03,00 prin apel la numarul 112."In jurul orei 03,00, un barbat a sunat prin intermediul SNUAU 112 pentru a anunta ca in apropierea garii din statiunea Baile Tusnad, intr-unul dintre containerele de gunoi este captiva o ursoaica.…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit intr-o mașina 214 de litri de alcool pentru care conducatorul auto nu a putut prezenta niciun document de proveniența Duminica, 03 iunie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Vișeu de Sus au oprit pentru control, in localitatea Vișeu…

- Un minor in varsta de 6 ani, din Panciu, nesupravegheat fiind, a fost acroșat ușor in aceasta dupa amiaza, in jurul orei 17.00, de un autoturism, condus de o femeie in varsta de 37 de ani. Minorul s-a angajat in traversarea strazii pe marcajul pietonal, moment in care a fost acroșat și accidentat…

- Un motociclist a fost accidentat pe strada Moților, joi, 10 mai, în jurul orei 11:15. Motocicleta ar fi luat foc și au fost folosite extinctoarele. Motociclistul a fost proiectat pe asfalt, iar martorii au sunat la 112 și așteapta sosirea unei ambulanțe, conform…

- Jandarmii maramureseni au actionat si in aceasta perioada prin masuri specifice pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica, intervenind in mai multe situatii pentru sanctionarea incalcarii prevederilor unor acte normative. Sambata, 28 aprilie a.c., in jurul orelor 21:00, un barbat cu…