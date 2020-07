Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea Curții de Apel Brașov este suspendata vineri dupa ce un angajat al instituției a fost confirmat cu COVID-19. Potrivit unui comunicat al Curții de Apel Brașov, un angajat al instituției a fost depistat, joi, pozitiv cu COVID-19.

- E blocaj in justiția din Romania. Activitatea Curții de Apel Brașov este suspendata vineri dupa ce un angajat al instituției a fost confirmat cu COVID-19, conform Mediafax.Potrivit unui comunicat al Curții de Apel Brașov, un angajat al instituției a fost despitat, joi, pozitiv cu COVID-19.…

- "In urma testarilor care s-au facut in cursul saptamanii curente in randul angajatilor si beneficiarilor din cadrul DGASPC Iasi au fost descoperite trei noi cazuri. Angajatii respectivi au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase, iar persoanele cu care au intrat in contact se afla in izolare…

- Primaria Constanta a anuntat ca restrictioneaza total activitatile cu publicul dupa aparitia unor cazuri de Covid-19 in randul functionarilor publici din cadrul institutiei, precizand ca actiunile de dezinfectie vor fi facute dimineata si seara cu substante avizate de Ministerul Sanatatii, anunța…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Olt a anuntat, marti, ca a fost confirmat inca un caz de COVID-19 in randul contactilor angajatilor unei fabrici de confectii textile din Caracal in care au fost raportate contaminari cu coronavirus si in saptamanile anterioare. Este vorba de o femeie care a fost…

- Un inspector si o infirmiera de la doua camine pentru persoanele adulte din judetul Olt au rezultate pozitive pentru noul coronavirus, intre momentul testarii si cel al transmiterii rezultatelor trecand o saptamana.

- Un inspector si o infirmiera de la doua camine pentru persoanele adulte din judetul Olt au rezultate pozitive pentru noul coronavirus, intre momentul testarii si cel al transmiterii rezultatelor trecand o saptamana.

- Inca trei angajati ai Penitenciarului Jilava au fost confirmati pozitiv la COVID-19. Numarul cadrelor infectate cu noul coronavirus de la aceasta unitate a ajuns astfel la sase, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Rezultatele au venit in urma testelor efectuate la…