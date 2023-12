Branza facuta in casa este excelenta atat servita simpla, cat și folosita in diferite preparate, de la salate pana la sandvișuri sau placinte. Iata rețeta tradiționala simpla pentru a obține o branza de casa gustoasa și naturala.Utilizand ingrediente simple, dar pline de savoare, aceasta rețeta transforma ingrediente de baza intr-un produs final sofisticat, care poate fi atat un rasfaț culinar, cat și un aliment de baza in dieta zilnica.Depoziteaza branza de casa in recipiente inchise ermetic și folosește-o in decurs de cateva zile pentru a te bucura de prospetimea și calitațile ei nutritive. Branza…