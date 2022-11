Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca in ultimul timp se tot vorbește despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen probabil te-ai intrebat ce inseamna de fapt acest lucru și ce implicații juridice ar avea aderarea Romaniei la acesta. Prezentul articol iți va raspunde la toate intrebarile pe care le-ai putea avea cu privire…

- Romania va fi sub „umbrela” Skyshield: 14 tari membre NATO vor instala un sistem de aparare antiaeriana. SkyShield va reprezenta un plus de securitate pentru toata Europa, mai ales in contextul permanentelor amenintari ale lui Putin. Dar e nevoie si de achizitii militare. Intalnirea oficiala pentru…

- In primele noua luni ale acestui an, Romania si-a redus consumul de gaze cu 11- fata de media consumului aferenta perioadei 2019-2021, mare parte a scaderii fiind reducerea consumului din industrie (63-), care de altfel este cea mai mare din Uniunea Europeana. In perioada ianuarie-septembrie, media…

- Romania, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia și Slovacia - statele NATO din Europa Centrala și de Est - au lansat duminica un mesaj comun in susținerea Ucrainei. Liderii țarilor amintite arata ca nu vor recunoaște niciodata referendumurile ilegale organizate de…

- Experții pe energie consultați de Libertatea sunt imparțiți in privința plafonarii prețurilor la importurile de gaze pe care le face Uniunea Europeana. Cei mai mulți susțin ca acest lucru va face ca producatorii sa nu mai vanda gaze in Europa, existand riscul unor penurii, in vreme ce alții spun ca…

- Populatia Romaniei va scadea cu 15,5% pana in 2050, ceea ce o plaseaza pe locul 11 intr-un top global al declinului populatiei, arata datele Organizatiei Natiunilor Unite, centralizate de platforma de continut pentru investitori Visual Capitalist, potrivit Mediafax. Pe primele locuri in topul statelor…

- In perioada 01.09.2022-31.08.2023, Colegiul Economic Buzau va derula proiectul ” CODE TO ACCES LABOUR MARKET- Cod de acces pe piata muncii”. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2014-2021. Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acopera mai multe programe de finantare, care au ca scop reducerea discrepantelor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni seara ca tara sa, alaturi de mai multe state membre ale Uniunii Europene, au creat ‘Initiativa Kiev’ in scopul consolidarii cooperarii regionale, informeaza marti dpa. Seful statului ucrainean a numit participantii la acest format, vecinii Polonia,…