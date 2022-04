Brandul Honor revine oficial în România cu o lansare în luna mai Scriam in exclusivitate in toamna lui 2021 ca Honor va intra din nou pe piata smartphone din Romania , dupa un an de la despartirea de Huawei. Intre timp a crescut foarte mult ca brand independent si are si telefoane cu servicii Google, Play Store si procesoare 5G. Acum aflam ca va intra pe piata de la noi in luna mai. Va reamintesc ca Huawei a vandut ramura Honor spre un consortiu din China in decembrie 2020, iar de atunci compania a lansat cateva serii de telefoane bine primite. Are deja si flagshipuri cu procesor Snapdragon 8 Gen 1, precum cele din seria Magic 4. Compania a confirmat ca va… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

