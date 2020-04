Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii craioveni au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat care a prezentat polițiștilor o declarație pe proprie raspundere in care facuse mențiuni nereale. Suspectul este cercetat pentru fals in declarații. ”La data de 14.04.2020, organele de politie din cadrul Secției 2 Poliție Craiova,…

- Marti 14 aprilie poliitii brileni iau identificat în trafic pe patru oferi cu vârste cuprinse între 40 i 48 de ani din judeele Galai i Brila în timp ce se deplasau cu autoturismele pe raza judeului Brila.Acetia leau înmânat poliitilor adeverine de angajator emise de ctr...

- Este cazul unui barbat din Buzau care a incercat sa ajung in Braila completand declaratia cu date eronate, relateaza playtech.ro. Acesta a reusit sa ajunga in Braila, dar aici oamenii legii au depistat falsul si i-au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri…

- Un barbat din județul Buzau s-a ales cu dosar penal si cu o amenda de 2.000 de lei pentru ca a mințit in declarația pe propria raspundere. Buzoianul a scris ca este angajatul unei societați comerciale, dar polițiștii au verificat informația care s-a dovedit a fi falsa. Un buzoian in varsta de 36 de…

- Autoritațile din Maramureș s-au autosesizat in privința unei postari devenite virale in mediul online. Acolo, un barbat a indemnat oamenii sa participe masiv la slujba de Inviere, in condițiile in care a fost decretat ca aceasta sa aiba loc cu ușile inchise și fara enoriași.

- Un interlop de 42 de ani din Caracal s-a enervat dupa ce politistii care l-au oprit pe strada i-au cerut declaratia pe proprie raspundere, i-a injurat si amenintat pe oamenii legii si a refuzat sa se legitimeze. Individul a fost reținut, anunța MEDIAFAX.Un interlop de 42 de ani din Caracal…

- O pacienta internata la Maternitatea MedLife Grivita a fost confirmata cu noul coronavirus. Femeia intrase in contact cu o persoana revenita din Spania, dar nu a comunicat asta la internare. Unitatea medicala face ancheta epidemiologica

- Targu Mures, 8 feb /Agerpres/ - Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, sambata, ca politistii din Tarnaveni au deschis un dosar penal pentru distrugere, pentru a stabili modul in care clopotnita Bisericii Reformate din satul Idrifaia a fost incendiata in urma cu o noapte. …