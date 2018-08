Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele din cadrul Zilelor Brailei debuteaza joi, 9 august, cu Targul Anticarilor si Buchinistilor, precum si cu deschiderea Festivalului International de Folclor „Lina Chiralina”. Toate cele sapte zile pana de Ziua Marinei (punctul culminant al Zilelor Brailei) sunt pline cu sute de evenimente…

- "Am convingerea și speranța ca lucrurile se vor schimba. Cred foarte mult in actualul Guvern, poate sa miște lucrurile. E o echipa care are o altfel de abordare. Nu se mai oprește in tot felul de piedici. Partea de infrastructura se va mișca. Vreau sa va spun ca Ministerul de Finanțe acum trebuie…

- Macheta viitorului podul care va lega Tulcea de Braila a fost prezentata astazi de oficialitatile judetului Tulcea. La eveniment au fost prezenti reprezentanti ai asocierii de firme IHI Infrastructure Systems Co. din Japonia si Astaldi din Italia, castigatoarea licitatiei pentru construirea podului…

- Primaria Gaești organizeaza in perioada 19 – 22 iulie, o serie de manifestari dedicate celor 520 de ani de atestare Post-ul Primaria Gaești organizeaza Ziua Orașului, exclusiv din sponsorizari! Smiley, unul dintre artiștii care va concerta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cunoscuta formatie condusa de muzicianul Dan Teodorescu va concerta joi seara la Galati, la Gossip Cafe (strada Domneasca), in cadrul noncomformistul turneu national „Necenzurat”. Vineri seara, „Taxi” va concerta la Braila, de la ora 21,00, la „The Music Pub”.

- Echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila se afla intr-o misiune de cautare a unui barbat de 35 de ani, disparut duminica in apele Dunarii, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant institutiei, lt. col. Stefan Stoian.Barbatul a fost dat disparut dupa…

- Distracția continua la Alba Iulia cu cele mai tari hituri romanești. Smiley, 3SudEst, Alina Eremia, B.U.G Mafia, sunt doar o parte din artiștii care vor urca pe scena in a doua zi de Alba Fest. Prima partea a zilei va fi dedicata absolvenților din promiția 2018 de la Universitatea „1 Decembrie 1918”…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov a anuntat duminica seara ca Drumul National 15, intre Borsec si Capu Corbului, in judetul Harghita, este blocat din cauza unor arbori doborati de vant, informeaza Agerpres.Vezi și: ISU Braila s-a mobilizat in operațiunea de scoatere a mașinii…