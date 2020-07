Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Senatorul Ion Rotaru, lider al organizației PSD Braila, se afla internat in Bucuresti, la Institutul National de Boli Infectioase ”Matei Bals”, dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19 in data de 21 iulie. Rotaru a declarat luni, pentru Agerpres, ca a facut un test voluntar pe data de 16 iulie,…

- Numarul paturilor de terapie intensiva la Spitalul Universitar de Urgenta „Elias” si la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti va fi suplimentat in perioada urmatoare, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Declaratia lui Nelu Tataru vine dupa ce, vineri, Raed Arafat…

- Un barbat de 34 de ani, angajat la Primaria Panciu, din județul Vrancea, a murit la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din cauza COVID-19. Acesta suferea și de alte afecțiuni, potrivit MEDIAFAX.Ionut Buta, seful Serviciului de Urbanism din cadrul Primariei Panciu a murit…

- Spitalul Județean de Urgența Slobozia și Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești sunt singurele unitați medicale din județ care au internat și tratat pacienți bolnavi de COVID-19. Aceasta categorie de pacienți a beneficiat de tratament specific, pentru care cele doua unitați medicale au cheltuit…

- Un calugar in varsta de 52 de ani, de la Manastirea Putna, a fost transferat, marți, in stare foarte grava, de la Suceava la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș" din București.Calugarul a fost internat in data de 2 mai in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel ...