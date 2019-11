Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Braila sunt pe teren si verifica intreg parcursul pe care l-a avut pacienta de la externarea din spital si pana la deces, a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Gabriel Ciochina, in cazul tinerei de 19 ani care a decedat la o luna…

- Ministrul Sanatații trimite Corpul de Control la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Braila, dupa ce o tanara de 19 ani a murit la o luna dupa nastere. Medicii spitalului sunt acuzați de malpraxis. Ministrul Victor Costache cere sa fie verificat modul in care a fost ingrijita tanara de 19 ani. Tanara…

- Politistii din Braila au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul tinerei de 19 ani, care a murit la Spitalul Judetean Braila, la o luna de la nastere. Parintii fetei spun ca aceasta a murit din cauza unei septicemii pentru ca medicii nu i-au eliminat, dupa ce a nascut, toata placenta,…

- Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru neglijenta in serviciu in cazul neraportarii de catre reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu a numarului real de infectii nosocomiale inregistrate la nivelul unitatii, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Reprezentantii SAJ Satu Mare au declarat, joi, corespondentului Mediafax, ca incidentul a avut loc in localitatea Pelesul Mic, in momentul in care era consultata o pacienta cu probleme respiratorii. „O ambulanta a SAJ Satu Mare, aflata in misiune, a fost implicata miercuri seara intr-un eveniment. Aflandu-se…

- O echipa de politisti si jandarmi a incercat vineri dupa-amiaza sa puna in executare un mandat de aducere a Monicai Melencu la sediul DIICOT Craiova, insa femeia a refuzat si atat acesteia, cat si tatalui ei li s-a facut rau, un echipaj de la Ambulanta intervenind pentru a le acorda asistenta medicala.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au in cercetare un caz socant, ce o are ca protagonista pe o tanara doctorita de la Spitalul Judetean din Oradea, banuita de omor. Cadavrul copilului pe care femeia l-a nascut acum 4 ani, fara stirea apropiatilor, a fost descoperit, lunea trecuta,…

- Accident rutier la Cernetu/O tanara a ajuns la spital, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in Eveniment / on 24/08/2019 at 09:39 / O tanara de aproximativ 25 de ani a ajuns la spital, in urma unui accident rutier petrecut, in aceasta dimineata, pe raza localitatii Cernetu, informeaza ISU…