- Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp, care face pași importanți pentru a deveni cel mai mare Centru de Radioterapie din Romania, pune la dispoziția pacienților un nou serviciu și anume brahiterapia. Aceasta metoda de radioterapie este, dupa mai mult de 20 de ani, din nou disponibila in…

- Timișoara este primul oraș care intra in scenariul roșu, unde carantina de weekend se va aplica la sfarșit de saptamana. In urma cu cateva momente, membrii Comitetului pentru Situații de Urgența Timiș au stabilit ca Timișoara va fi supusa unor noi restricții. Este vorba despre carantina…

- 12 ambarcatiuni s-au intrecut la Timisoara in aplauzele spectatorilor.Printre temele abordate de participanti se numara „Razboiul Stelelor” sau „Epoca de gheata”.Mai mulți angajați din 13 companii și ONG-uri din Timișoara s-au luat la intrecere și in acest an, intr-o cursa nebuna pe Canalul Bega. Timp…

- Timp de 6 ore restaurnatul McDonald’s din centrul Timișoarei a fost inchis de inspectorii ANPC Timiș. Inspectorii ANPC au descoperit in bucataria celor de la McDonald’s fire de par și pene de pasari. Mai mult același lanț a fost amendat cu peste 3.000 de euro pentru neregulile constatate in urma controlului.…

- Spitalul modular care functioneaza, pe locul unui stadion de fotbal, ca sectie externa de boli infectioase a Spitalului Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara va fi redeschis, dupa ce numarul de cazuri de COVID-19 a crescut in ultimele zile, potrivit news.ro. "Incepand de…

- Cetateanul afgan fusese dat in urmarire international, pentru comiterea infractiunilor de omor si tentativa de omor, la data de 19 aprilie 2021, in Timisoara, victimele fiind 2 cetateni afgani, potrivit Politiei Romane.Suspectul a fost iedntificat la jumatate lunii trecute in Grecia, prin intermediul…

- Filiala din Romania a unei companii olandeze specializata in dezvoltarea de de software a anunțat ca va deschide o filiala la Timișoara. Compania produce aplicații in domenii precum e-commerce, HR, asigurari, financiar, mobilitate, sanatate, și acum a anunțat ca va inființa o filiala situata in complexul…