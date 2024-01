Stiri pe aceeasi tema

- Televizorul din bucatarie este vechi sau ai finalizat renovarea livingului la sfarșit de an și vrei sa alegi electrocasnicele potrivite? Dar pentru camera copilului, ce parere ai de un ecran mare, astfel incat cei mici sa poata urmari desene animate fara sa-i distraga pe parinți? KIVI iți recomanda…

- Super oferta imobiliara in Pitești! Se vand, prin executor judecatoresc, 5 spații in centre comerciale cu super vad, in zona Centru, Gavana, Negru Voda și Banat. E vorba, mai exact, de spații comerciale in centrele Fortuna, Albina, Ciocarlia și Banat. Vanzarea prin licitație publica va avea loc marți,…

- A mai ramas mai puțin de o luna pana la Craciun, iar febra Sarbatorilor a inceput sa iși faca simțita prezența in randul romanilor. Multe persoane vor cauta, in curand, bradul perfect, care sa ofere casei un aspect de poveste

- Ai biroul indesat cu icoane? Biserica Ortodoxa ii spulbera pe ipocriți: 'Iconostase improvizate ostentativ in spații ale imposturii'Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe, Vasile Banescu, critica tendința unor oameni de a amplasa icoane in birouri.„Birouri tapetate strident cu icoane. Iconostase…

- Craciun 2023: Brad natural sau brad artificial? Avantaje și dezavantaje pentru fiecare dintre cele doua variante Craciun 2023: Brad natural sau brad artificial? Mulți romani iși pun aceasta problema, inaintea sarbatorilor de Craciun. Alegerea dintre un brad artificial și un brad natural de Craciun depinde…

- Spații culturale, zona de office, centru comercial și un spațiu verde care se intinde pe 5 hectare, asta include amplul proiect de regenerare urbana propus in zona Pieței 1 mai, pe fosta platforma industriala Carbochim. Ansamblul mixed-use, a carei investiții se ridica la 500 de milioane de euro,…

- Un resort care sa fie aproape de malul Marii Negre, in tot mai apreciata stațiune Venus și care sa ofere oaspeților de toate varstele facilitați all-inclusive de 4 stele nu mai este doar un vis! Hai sa descoperi locația care promite un sejur de neuitat!

- Astazi acesta are un apartament luxos cu doua dormitoare și este proprietarul a doua spații comerciale pe care le inchiriaza pentru aproape 400 de dolari pe luna. Avand in vedere salariile obișnuite din India, care uneori nu depașesc 2 dolari pe zi, putem spune ca cerșetorul a depașit de mult clasa…