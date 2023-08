Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul de spalare de bani al comercianților ilegali de aur de la Roșia Montana a fost restituit definitiv la Parchetul de pe langa Tribunalul Alba. Cei 15 barbați trimiși in judecata scapa de acuzațiile penale.

- Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana a anulat ordonanța procurorului ierarhic superior privind reluarea urmaririi penale in privința Pretorului sectorului Ciocana și fostului șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Ciocana, in pofida faptului ca dosarul penal se afla pe rolul instanței de judecata.…

- Tribunalul Alba restituit la Parchetul de pe langa Tribunalul Alba rechizitoriul realizat de procurori in dosarul braconierilor aurului de la Roșia Montana. Motivul este descrierea insuficienta a infracțiunii de spalare a banilor.

- Nicolas Sarkozy, 68 de ani, președinte intre 16 mai 2007 și 15 mai 2012, a fost pus sub acuzare, impreuna cu alti 12 fosti oficiali, pentru „coruptie pasiva” si finantarea ilegala din Libia a campaniei sale electorale din 2007, informeaza agențile France Presse și Reuters, preluate de Agerpres.Acuzatiile…

- In luna aprilie 2023 s au efectuat 143 actiuni de inspectie si control, din care 11 controale planificate si 132 inspectii neplanificate. Au fost aplicate 9 sanctiuni contraventionale principale, din care un avertisment si opt amenzi in valoare totala de 252.500 lei si o sanctiune complementara de suspendare…