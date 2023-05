Brabus naște un monstru cu motor de 930 CP și preț de 323.400 de euro Germanii de la Brabus ofera acum un pachet de tuning nou pentru cei care cred ca Mercedes-AMG GT63 S E Performance nu este destul de puternic. Noul pachet aduce o caroserie cu numeroase elemente din fibra de carbon, printre care amintim de un spoiler nou, capace noi pentru prizele de aer, o grila modificata și un eleron spate. Tot la exterior mai adaugam și un difuzor sub bara din spate, precum și jante exclusive de 21 de inch in fața, respectiv de 22 de inch in... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

