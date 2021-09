Stiri pe aceeasi tema

- Nu se poate vota online la congresul PNL din 25 septembrie, pentru ca nu poate fi asigurata securitatea votului, spune Ludovic Orban. „Noi am convocat Consiliul Național pentru a vota modificarile care au fost aprobate in cadrul Biroului Politic Național, modificari pe care le-am aprobat in unanimitate,…

- Biroul Politic National (BPN) al PNL a fost convocat pentru sambata de liberalii care il sustin pe premierul Florin Citu la sefia partidului. Ulterior, sambata, Consiliul National al partidului va vota modificarea Statutului PNL, care are urma sa ofere posibilitatea ca sedintele forurilor de conducere…

- Liberalii care îl sustin pe premierul Florin Cîtu la sefia partidului au convocat pentru sâmbata, o ședința a Biroului Politic National al PNL. Ședința are loc în contextul în care la câteva ore diferența se va desfașura ședința Consiliului Național al PNL în…

- Biroul Politic National al PNL a fost convocat pentru sambata, la Palatul Parlamentului, de liberalii care il sustin pe Florin Cițu la sefia partidului, cu doua ore inainte de Consiliul National al PNL, in care se vor stabili anumite modificari la Statutul PNL. BPN al PNL a fost convocat in temeiul…

- Biroul Politic National al PNL a fost convocat pentru sambata, la Palatul Parlamentului, de liberalii care il sustin pe premierul Florin Citu la sefia partidului. BPN al PNL a fost convocat in temeiul alin. 3 al art. 85 din Statutul PNL, la solicitarea membrilor Biroului, pentru sambata, la ora 10,00,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca a decis sa nu participe la sedinta Biroului Politic National al partidului convocat de echipa lui Florin Citu, motivand ca nu a fost informat despre aceasta reuniune si nu a putut verifica daca indeplineste conditiile statutare. "Astazi, fara sa fiu…

- UPDATE – Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu va face o propunere pentru functia de ministru al Finantelor, adaugand ca parerea sa despre candidatul propus de Florin Citu pentru aceasta pozitie si-o va exprima in cadrul sedintei Biroului Politic National al partidului. Intrebat,…