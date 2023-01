BOZIENI Festivalul Datinilor și Obiceiurilor, o reușită deplină Pentru locuitorii comunei Bozieni, zilele premergatoare trecerii dintre ani au avut, in ultima parte a lunii decembrie, trei momente distincte: balul de Craciun, organizat pe 25 decembrie, la care au participat peste 400 de localnici, apoi Festivalul Roman Metropolitan, din municipiul de la confluența raurilor Moldova și Siret, la care a participat un ansamblu format din peste 70 de persoane, dar și ultima zi din an, in care au fost prezente cetele de urși, mascați, cerb, berbec și multe altele. Locul de desfașurare, dupa tradiția ultimilor ani, a fost curtea Școlii Gimnaziale Bozieni, unde s-au… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

