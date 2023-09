Box: Sportivele de la CS Navodari, sase medalii la Campionatul National

Stiri pe aceeasi tema

- Intrecerile Campionatului National de box, la feminin, pentru cadete, junioare, tineret si senioare, se desfasoara in aceastai saptamani, la Navodari. Competitia este organizata de Federatia Romana de Box, Primaria Navodari si CS Navodari si reprezinta un criteriu de selectie pentru lotul national,…

- Astazi, 27 august, de la ora 10:00, pe plaja Reyna din Constanta are loc o conferinta de presa la care este prezenta Elizabeta Lipa si reprezentanti ai CSM Constanta.Conferinta este organizata in contextul in care plaja Reyna gazdiuieste in perioada 26 27 august, Campionatul National de canotaj pe mare…

- MEDALIAȚI… Atleții cluburilor vasluiene au obținut o salba de medalii la Campionatul Național de atletism – Under 16, desfașurat zilele trecute la București. Sportivii noștri s-au intors acasa cu 8 medalii, dintre care 5 de aur, 2 de argint și una de bronz. Performanțe remarcabile realizate de atleții…

- Dan Chiș, antrenorul clubului Dani-San Zalau, a deplasat un lot de 17 sportivi la ediția din acest an a Campionatului Național de Karate Shotokan WSF, eveniment desfașurat in Sala Sporturilor din Targu Secuiesc. Aproximativ 170 de sportivi au fost prezenți la aceasta competiție, probele de concurs fiind…

- Medalii de aur și argint obținute de elevii LPS Alba Iulia la etapa finala a Campionatului Național de Atletism U18 Elevii Liceului cu Program Sportiv din Alba Iulia au obținut o serie de rezultate remarcabile la Campionatul Național de Atletism U18, desfașura la București. Doi sportivi din Alba Iulia,…

- Municipiul Deva va fi gazda celei de-a treia editii a Cupei Cetatii Deva la Taekwon-do ITF. Maratonul de taekwon-do se va desfasura sambata, 1 iulie 2023, la Sala Sporturilor din Deva, intre orele 8:30-16:00. Competitia va reuni la Deva 15 cluburi de taekwon-do…

- Craiova gazduiește in perioada 23 – 24 iunie 2023 Etapa finala a Campionatelor Naționale rezervate juniorilor 1 (U20), competiție ce se va desfașura pe Stadionul de Atletism din Craiova. Evenimentul aduce impreuna cei mai talentați atleți cu varsta sub 20 de ani din intreaga țara, ce vor oferi un spectacol…

- Clujul a caștigat 60 de medalii la Campionatele Naționale de Powerlifting Clasic și Echipat 2023, care a avut loc la Sala Sporturilor ”Horia Demian”.Competiția a fost organizata de Federația Romana de Powerlifting (afiliata European Powerlifting Federation – EPF și International Powerlifting Federation…