Box office-ul românesc de weekend: Noul film Marvel a debutat pe primul loc „Morbius”, noul film Marvel produs de Sony cu Jared Leto, urmat de „Sonic the Hedgehog 2” cu Jim Carrey au debutat pe primele locuri in box office-ul romanesc de weekend. „Morbius”, regizat de Daniel Espinosa, a generat venituri de 1.211.730 de lei si a fost vazut de 45.763 de spectatori in Romania. Filmul cu Jared Leto (castigator al premiului Oscar) in rolul Dr. Morbius a generat venituri de 44,9 milioane de dolari la nivel international, incasarile totale fiind de 84 de milioane de dolari. In distributie mai sunt: Michael Keaton, Matt Smith, Jared Harris, Adria Arjona. „Sonic the Hedgehog 2”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

