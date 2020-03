Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Miami Bici“, in regia lui de Jesus del Cerro, a stabilit un numar record de spectatori in primul weekend de la lansarea in cinematografe si devine cea mai populara comedie romaneasca din ultimii 26 de ani.

- Miami Bici depașește 5GANG: Un Altfel de Craciun, fiind cel mai vizionat film romanesc in primul weekend de la lansare. Miami Bici a adus in sala 154.420 de spectatori, in timp ce filmul 5Gang a strans 146.784 de spectatori. Miami Bici este povestea lui Ion și Ilie, doi tineri dintr-un mic oraș obscur…

- Peste 1.000 de saci de gunoi au strans, intr-o singura zi, din Defileul Jiului angajații Sistemului de Gospodarire a Apelor Gorj, in cadrul celei mai ample acțiuni de igienizare desfașurate in zona in ultimii 12 ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.Acțiunea de igienizare a Defileului Jiului…

- Filmul „5GANG: Un altfel de Craciun“, regizat de Matei Dima, a batut toate recordurile de spectatori inregistrate pana in prezent de un film romanesc de la intrarea pe piața, din ultimii 24 de ani. „5GANG: Un altfel de Craciun“ este cea mai populara comedie romaneasca, cu numar record de spectatori,…

- Virgin Radio Romania poate fi ascultat online direct pe virginradio.ro/live, in playerul tau favorit sau folosind aplicația Virgin Radio Romania, disponibila gratuit pentru IOS și ANDROID. Daca alegi aplicația Virgin Radio Romania, poți profita in ea și de funcția unica in Romania – Play DJ, prin care…

- Comunitatea romanilor din Chicago s-a organizat pentru a strange fonduri destinate unor inițiative nonprofit din Romania, prin intermediul Romanian United Fund. Primul proiect al RUF, lansat in aceasta primavara, a fost videoclipul viral “Așa a zis bunica” #asaazisbunica, un mesaj puternic de implicare…

- Medicii veterinari de libera practica trebuie implicati direct in supravegherea gospodariilor populatiei, in conditiile in care, la ultimul episod de pesta porcina africana, ei au fost "un fel de spectatori", desi ar trebui considerati precum medicul de familie, sustine Dana Tanase, directorul executiv…

- Trailerul noului film din seria James Bond, ”No time to die”, a aparut astazi și nu ne dezamagește deloc. Printre celebrele scene de acțiune, filmul care va avea premiera in primavara anului 2020 anunța și mai multe apariții surpriza, printre care se numara ultimul caștigator al Oscarului, Rami Malek,…