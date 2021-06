Pugilistul roman Cosmin Girleanu, care va participa la JO de la Tokyo, s-a calificat, sambata, in sferturile de finala ale cat. 52 kg, dupa ce l-a invins pe irlandezul Mari Sean Eamon, la puncte (5-0), la Campionatele Europene de box Under-22 de la Roseto degli Abruzzi (Italia).



Girleanu va boxa in sferturi contra belgianului Zakaria Boudhi, pe 21 iunie.



Alti trei romani care au urcat sambata in ring au pierdut. Mario Eric Tudor a fost oprit de medici in prima runda a meciului cu irlandezul Kieran Mollyo, din optimile cat. 69 kg, ca urmare a recidivarii accidentarii din…