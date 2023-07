Box – C.E. pentru Juniori/ Apar medaliile George Marin Fetele care au urcat treptele ringului in sesiunile de marți ne-au oferit una calda și una rece. Rebeca Muller a boxat foarte bine și s-a calificat fara probleme in semifinale, asigurandu-și medalia de bronz, cel puțin pana astazi cand o va intalni pe bulgaroaica Ninova in incercarea de a se califica in finala de duminica. In schimb, Natalia Semeniciuc nu a putut rezista ucrainencei Pokusai, fiind numarata de trei ori și, prin consecința, oprita de arbitrul de ring sa continue lupta. Medalia obținuta de Rebeca Muller este prima obținuta pentru Romania dupa parcurgerea unor tururi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremure, la interval de 20 de minute, s-au produs miercuri, in Vrancea și Gorj. Doua cutremure cu magnitudinea de 3, respectiv 2, s-au produs miercuri, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul seism, de 3,3 pe…

- In municipiul Ploiești se afla un muzeu unic in Romania. La Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” poți sa descoperi unele dintre cele mai vechi și rare ceasuri din Europa. Este locul unde timpul se oprește, iar ineditul te impresioneaza

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 3:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 130,9 kilometri in apropierea…

- Sportivul roman Apor Gyorgydeak a castigat, joi seara, medalia de aur in proba masculina de simplu din concursul de teqball de la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), dupa ce l-a invins in finala pe polonezul Adrian Duszak cu scorul de

- Suporterii naționalei, sancționați pentru bannerul prin care solicita drepturi pentru romanii din Ucraina Partida de fotbal dintre echipele naționale ale Romaniei U21 și Ucrainei U21 din cadrul EURO U21 a fost marcata de un incident, in urma afișarii unui banner privind drepturile romanilor din Ucraina.…

- Trei cutremure s-au produs, miercuri dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism a fost inregistrat la ora 01:24:27 (ora locala a Romaniei), cu magnitudinea 2,5 pe Richter,…

- Mai mulți amatori de off-road au sosit din Austria pe melesagurile noastre pentru a se distra pe pajiști și paduri. Federația Romana de Automobilism a facut o sesizare ca acțiunea e ilegala, aceștia distrugand arii protejate. Maramureșenii au fost cu ochii pe dealuri și paduri, au sunat rapid la 112…

- O analiza a analiștilor Marc Pierini și Francesco Siccardi, specializați pe problematica Orientului Mijlociu și a Turciei, publicata in prestigioasa revista „Carnegie Europe”, arata ca pentru prima data in douazeci de ani, este posibila o schimbare a conducerii in Turcia, astfel ca UE trebuie sa fie…