- Acesta este modul in care nu ți-ai fi imaginat niciodata purtand o diadema și iata ca Fendi a transformat-o in tendința dupa prezentarea de moda de la Milano. O tendința neașteptata aparuta pe podiumul milanez și de care, fara indoiala, se va vorbi mult timp de acum incolo. Prezentarea de moda Fendi,…

- Motorola sarbatorește astazi 100 de milioane de smartphone-uri moto g vandute in intreaga lume, dar și lansarea pe piața a unui nou dispozitiv, incarcat de inovație și experiențe premium. Motorola prezinta moto g8 power, un smartphone cu o camera conceputa ca sa uimeasca, cu un ecran cu adevarat captivant…

- Schimbarile de temperatura dauneaza perechilor de incalțaminte, mai ales celor din piele, precum cizmele sau ghetele. Acest lucru este valabil cand prognoza meteo aduce ploaie și frig, dar și soare și caldura. Toți factorii externi direcți sau indirecți accentueaza urmele de uzura. Avem tendința sa…

- In cea de-a treia zi a saptamanii modei pentru barbați din Milano, conceptul barbatului muncitor a aparut ca tema in cea mai noua colecție de la Prada. Brandul, care a sarit Milano in sezonul trecut pentru a-și prezenta colecția in schimb la Shanghai, a prezentat o colecție care s-a concentrat pe formalism…

- Modelele florale sunt doar o tendința de moda care se va intoarce in aceasta primavara, fiind prezentate pe scara larga la Saptamana modei din marile orașe in septembrie 2019. Dar nu toate ținutele care au fost prezentate la Paris, Milano, Londra și New York vor ajunge pe strada, in forma exacta pe…

- De la 1 ianuarie se deschide piața transferurilor in Europa. O mulțime de jucatori s-ar putea transfera in urmatoarea perioada, insa 11 dintre ei pot reprezenta adevarate lovituri pentru echipele care-i transfera. Printre aceștia se numara Zlatan Ibrahimovic, Mariano Diaz, Raul de Tomas, Lemar, Cavani,…

- Beyonce a incheiat un parteneriat cu Adidas pentru a lansa o colecție vestimentara de gen neutru. Adidas va incepe sa vanda noua colecție conceputa impreuna cu Beyonce din 18 ianuarie, intr-o relansare a marcii sale Ivy Park, care include pantofi, haine și accesorii, in mare parte in nuanțe de maro,…

- Golul spectaculos al fotbalistului Constantin Budescu, realizat la unul dintre antrenamentele echipei Astra Giurgiu, a fost laudat de cotidianul Marca, spaniolii ramanand uluiții de execuția romanului, anunța MEDIAFAX."Gol uluitor reușit de romanul Budescu, de la zona mixta. Internaționalul…