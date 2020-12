Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea de circa 140 de paturi pentru cei afectați de Covid-19 sau suspectați de infectare este aproape atinsa la Spitalul Municipal Campulung, cele 14 locuri de la ATI fiind in continuare ocupate. O problema o constituie faptul ca a crescut numarul celor infectați din randul personalului medical…

- FC Universitatea Cluj anunta ca jucatorii si membrii staff-ului infectati cu noul coronavirus au simptome usoare ale bolii Covid-19 si nu au necesitat internarea. Articolul Mai mulți jucatori și membri din staff-ul U Cluj infectati cu noul coronavirus apare prima data in Someșeanul.ro .

- Noua cadre medicale (asistenți, infirmieri și brancardieri) din cadrul secției de oncologie a Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare sunt infectate cu SARS-CoV-2, informeaza Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș. S-a procedat la testarea intregului personal,…

- Noua cadre medicale (asistenți, infirmieri și brancardieri) din cadrul secției de oncologie a Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare sunt infectate cu SARS-CoV-2, informeaza Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș. S-a procedat la testarea intregului personal,…

- Avem 1.569 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 16 persoane au fost externate din spital. De asemenea s-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.835…

- Gruparea Flamengo a cerut amanarea meciului de duminica, din campionatul Braziliei, cu Palmeiras, dupa ce 16 jucatori au fost testati pozitiv la Covid-19.De asemenea, antrenorul si medicul au fost testati pozitiv. Insa Palmeiras a refuzat amanarea meciului. "Nu ne surprinde ca…