Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani a preluat, joi, ancheta in cazul barbatului care in noaptea de 27 spre 28 martie a sarit pe fereastra camerei de la etajul al doilea al hotelului in care era in carantina, se arata intr-un comunicat de presa transmis de procurori. Barbatul este acuzat de zadarnicirea combaterii bolilor. "Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani a preluat un dosar penal privind infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, referitor la o persoana internata in centrul de carantinare amenajat in incinta Hotelului Rares din municipiul Botosani, care, in noaptea de 27/28.03.2020,…