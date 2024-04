Ancheta asupra morții bucătarului Adrian Pop închisă definitiv In urma cu un an, procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj au decis sa nu dispuna trimiterea in judecata lui MAGYAROSI RARES IONUT pentru moartea bucatarului Adrian Pop de la localul Papahida. In urma acestei decizii, soția persoanei decedate a incercat sa conteste in instanța verdictul. Fara succes, deoarece Judecatoria Cluj-Napoca a menținut decizia procurorilor, iar vaduva nu și-a mai continuat demersul in instanțe. Ancheta ridica o serie de intrebare vizavi de modalitatea in care bucatarul a murit. Inițial, in acest dosar MAGYAROSI RARES IONUT a fost suspectat ca, pe fondul consumului… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

