- De ieri, in Belgia, au intrat in vigoare noi masuri pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Este obligatorie purtarii mastii de protectie in piete, pe strazile principale si in cladirile publice. Masura este valabila și in restaurante, cu exceptia situatiei in care oamenii sunt asezati la mese.…

- Maria mai avea putin sa nasca si, pentru ca era o sotie iubitoare, ii spune sotului ei: – Dragul meu, eu te inteleg. Ia si tu niste bani si du-te la un bordel, ca nu ma supar. Ion, fericit, ia banii si pleaca. Dupa putin se intoarce acasa, iar Maria il intreaba mirata: – Ce-i cu tine, Ioane? Te-ai razgandit?…

- O adolescenta din Lugoj, județul Timiș, a pictat in epidemie 19 tablorui, le-a vandut și a donat banii spitalelor. Copila a strans o suma considerabila din tablouri, anunța MEDIAFAX.„In urma carantinei, din compasiune pentru cadrele medicale, ma gandesc sa incerc a ajuta sistemul medical.…

- Politia Ilfov anunta ca Bianca Adam (Tequila), unul dintre cei mai cunoscuti și vechi vloggeri din Romania, a depus plangere dupa ce a fost batuta. Saptamana trecuta, politistii postului de politie Chiajna au fost sesizati prin 112, cu privire la faptul ca o femeie, in timp ce se afla pe o strada din…

- Uniunea Militarilor și Polițiștilor” Mihai Viteazul”, prin președintele sau, generalul Gabriel Oprea, a reușit sa aduca bucurie copiilor cu dizabilitați din Romania și o face constant. Actiunile caritabile au inceput atunci cand UMPMV a donat catre centrele de zi din țara care se ocupa de recuperarea…

- Manastirea Prislop, locul de odihna al Parintelui Arsenie Boca, s-a alaturat luptei impotriva pandemiei, donand Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara suma de 20.000 de lei, informeaza Glasul Cetații, potrivit basilica.ro.Spitalul a postat un mesaj de mulțumire pe pagina…

- Warren Buffet, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, si-a vandut toate activele detinute in companii aeriene, intre care Delta Air Lines si American Airlines. El spune ca industria de aviatie nu va aduce decat pierederi in viitor.