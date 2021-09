Rata de infectare cu virusul COVID-19 in comuna Roma din judetul Botosani a ajuns, luni, la 9,92 cazuri la 1.000 de locuitori, ceea ce reprezinta un nivel record in judet pentru valul 4 al pandemiei. Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani a informat, luni, ca numarul persoanelor din comuna Roma care au contactat, in ultimele doua saptamani, noul coronavirus este de 39, ceea ce, la o populatie de 3..932 de persoane, reprezinta 9,92/1.000. Comuna Roma se afla in carantina zonala pentru 14 zile, incepand cu data de 23 septembrie. Si in Tudora, cealalta comuna din judet aflata in carantina zonala,…