Barbatul care si-a injunghiat mortal fratele geaman cu mai multe lovituri de cutit a fost arestat preventiv, in baza unui mandat emis, miercuri, de magistratii Tribunalului Botosani, potrivit portalului instantelor de judecata, portal.just.ro. Conform sursei citate, mandatul de arestare preventiva sub acuzatia de omor a fost emis pentru o perioada de 30 de zile. "Admite propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani formulata in dosarul nr. 58/P/2021. In temeiul art.226 Cod procedura penala raportat la art.202 alin.1 si 3, art.223 alin. 2 din Codul de procedura penala dispune arestarea…