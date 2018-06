Botoşani: Aproximativ 40 de gospodării din satul Drislea au fost inundate Aproximativ 40 de gospodarii din Drislea - comuna Trusesti au fost inundate, vineri dupa-amiaza, din cauza iesirii din matca a unui parau care tranziteaza satul, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, pompierii militari si civili intervin pentru evacuarea apei din zonele inundate. Tot vineri, un barbat de 58 de ani din satul Blandesti a ramas captiv pe imasul comunei dupa ce paraul Burla a iesit din matca. Barbatul s-a refugiat pe un loc inalt si striga dupa ajutor, fiind salvat de pompieri si de mai multi localnici. Cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

