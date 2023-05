Stiri pe aceeasi tema

- Noi inscrieri in programul Casa Verde, de aceasta data pentru regiunea Nord-Est. Romanii din județele Bacau, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț care vor sa-și instaleze panouri fotovoltaice cu bani de la stat iși pot depune dosarele incepand cu ora 10.00.

- Luni dimineata, 29 mai 2023, se deschide o noua sesiune de inscrieri pentru persoane fizice in programul „Casa verde fotovoltaice”. De aceasta data, se vor putea inregistra cei din judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui, adica Regiunea Nord-Est, pentru care au fost alocate aproape…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a informat, miercuri, ca se asteapta cel mai puternic viscol din ultimii ani in Moldova. “Este primul cod de tip nowcasting, emis pentru fenomene specifice sezonului de iarna de Administrația Naționala de Meteorologie, acesta fiind…

- Meteorologii au emis Cod portocaliu de ninsori, cu depunere a unui strat de zapada, intensificari ale vantului si polei, pana vineri, in nordul si centrul Moldovei, Maramures, Transilvania, nordul Crisanei si la munte. Pana joi seara, este Cod portocaliu de ninsori viscolite in judetele Botosani,…

- Meteorologii au emis doua coduri galbene - unul de intensificari ale vantului in Dobrogea și estul Munteniei și unul de ninsori și strat de zapada in Moldova, estul Transilvaniei și in Carpații Orientali – precum și un cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și strat consistent de zapada in județele…

- Meteorologii au transmis miercuri dimineața, 5 aprilie, noi avertizari de vant, viscol și ninsori, care sunt valabile pana joi, 6 aprilie, in timp ce vremea deosebit de rece se menține pana sambata, 8 aprilie. In București, vremea va fi rece și in general inchisa și trecator va mai ploua slab. Incepand…