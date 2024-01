Stiri pe aceeasi tema

- Bosch infiinteaza o noua companie la Timisoara, unde transfera 1.400 de angajatiBosch infiinteaza o noua companie in Timisoara, Bosch Global Business Services SRL, unde va transfera cei 1.400 de angajati ai Bosch Service Solutions SRL, potrivit news.ro. ”Bosch se extinde prin infiintarea unei…

- ”nextE, companie de energie regenerabila care functioneaza in regim de Producator Independent de Energie (IPP) – anunta continuarea dezvoltarii pietei C&I solar (Comercial & Industrial consumers) din Romania si a produsului sau EaaS (Energy as a Service) prin semnarea unui nou contract Corporate PPA…

- Pia este in Romania! Furtuna care a devastat Europa face ravagii in mai multe zone din țaraFurtuna Pia, care a devastat Europa, a juns și in Romania și, iata, ca se vad deja efectele distrugatoare. Polițiștii avertizeaza ca se inregistreaza ninsoare viscolita pe DN1 - Valea Prahovei, unde carosabilul…

- Mai multe țari din Europa, printre care și Romania, vor fi lovite de furtuna Pia, in urmatoarele zile. Meteorologii avertizeaza ca fenomenul va fi destul... The post Furtuna Pia va afecta vestul, centrul si nordul Romaniei appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Ambasada rusa in țara noastra a transmis miercuri, 13 decembrie, prin intermediul retelelor sociale, "pozitia Federatiei Ruse cu privire la avioanele F-16 transferate Ucrainei de catre NATO", in care coroboreaza o declaratie a purtatoarei de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova, cu un comentariu…

- COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Misiunea celor 22 de companii americane de top arata cat este de puternica colaborarea noastra și interesul sporit al investitorilor SUA de a transfera expertiza și tehnologii de ultima generație in Romania Prioritatea Guvernului este sa garanteze, in…

- Schimbarea orei de vara sau de iarna este o masura practicata de zeci de ani in mai multe țari din Europa. Scopul acestei masuri este acela a folosi mai bine lumina naturala și de a economisi energia. Cu toate acestea, exista și o serie de dezavantaje. Ce s-ar intampla daca nu s-ar mai schimba ora […]…