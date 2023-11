Stiri pe aceeasi tema

- Meta a anunțat zilele trecute ca va introduce abonamente pentru utilizatorii din Uniunea Europeana, care le va asigura o experiența de utilizare „ad-free”, adica fara reclamele care apar la tot pasul pe Facebook și Instagram. Prețul este insa unul destul de mare, pe care mulți vor prefera sa nu il plateasca,…

- ”In aceste zile, Antibiotice Iasi este prezenta pentru al 20-lea an consecutiv, la cel mai important eveniment expozitional al industriei farmaceutice mondiale, CPhI Worldwide, care se desfasoara la Barcelona, Spania.Aceasta manifestare de anvergura, reprezinta principalul motor de dezvoltare al afacerilor…

- ”O aeronava wide-body, Airbus A330-200, va intra, pana la sfarsitul acestui an, in flota HiSky. Aeronava, cu o autonomie de zbor de peste 13.400 km, va fi prima de acest tip inregistrata in Romania. HiSky devine astfel singurul operator roman care va efectua curse regulate long courier, dupa o perioada…

- Programul de susținere a producției de legume cultivate in spații protejate pentru perioada 2023 – 2024 aduce o noutate importanta: pe lista ajutoarelor de minimis a fost trecut și ardeiul gogoșar, singura leguma la care romanii n-au concurența pe piața. La acest moment, lista completa a legumelor pentru…

- Compania a declarat intr-o postare pe blog ca modelul sau SeamlessM4T ar putea suporta traduceri intre text si vorbire in aproape 100 de limbi, precum si traducere completa din vorbire in vorbire pentru 35 de limbi, combinand tehnologia care era disponibila anterior doar in modele separate. CEO-ul Mark…

- Meta Platforms, compania-mama a Facebook, a lansat marti un model AI capabil sa traduca si sa transcrie vorbirea in zeci de limbi, un potential element de baza pentru instrumente care permit comunicarea in timp real intre limbi, transmite Reuters. Compania a declarat intr-o postare pe blog ca modelul…

- Companiile din intreaga lume iau in considerare cum sa foloseasca cel mai bine ChatGPT, un program chatbot care foloseste AI generativa pentru a tine conversatii cu utilizatorii si a raspunde la nenumarate solicitari. Cu toate acestea, firmele si companiile de securitate si-au exprimat ingrijorarea…