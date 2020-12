Bosch pune în funcțiune prima rețea campus 5G la fabrica din Stuttgart-Feuerbach Bosch pune in funcțiune prima rețea campus 5G. La principala fabrica pentru Industria 4.0 din Stuttgart-Feuerbach, iși propune sa produca in condiții nemaiauzite, datele fiind transferate extrem de fiabil și ultrarapid, iar mașinariile reacționand aproape instantaneu. Va fi posibila implementarea pentru prima data a unei rețele wireless pentru operațiunile importante, care necesita precizie și siguranța absoluta. Fara excepție, oamenii și mașinariile vor putea coopera in siguranța și fara bariere. „5G ne intarește competitivitatea și ne permite sa valorificam și mai mult potențialul Industriei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

