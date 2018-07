Bosch, gata să vândă. O întreagă divizie își schimbă proprietarul Producatorul de componente auto Bosch a mandatat banca de investitii Macquarie sa exploreze optiunile pentru divizia sa de utilaje de ambalare, ca parte a procesului de reorganizare a portofoliului, in vederea majorarii investitiilor in domeniul tehnologiei pentru vehiculele electrice si autonome, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In cazul unei potentiale vanzari, valoarea diviziei se ridica la 500 - 700 de milioane de euro (583 - 815 de milioane de dolari), adauga sursele. Industria auto si furnizorii sai sunt sub presiune pentru accelerarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

