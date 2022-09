Bosch estimează că peste 80 de procente din toate camioanele de peste 6 tone metrice vor fi încă alimentate cu motorină în 2025 ”Conform previziunilor Bosch, peste 80 de procente din toate camioanele cu o greutate de sase tone metrice sau mai mult vor fi inca alimentate cu motorina in 2025. Diversitatea sistemelor de propulsie va creste ulterior si, pana in 2035, jumatate din toate vehiculele comerciale noi vor fi electrice, alimentate fie de la baterie, fie cu hidrogen”, anunta grupul. Vanzarile din sectorul de afaceri Solutii de mobilitate al Bosch au crescut cu 6 procente pana in acest moment, dupa ajustarea efectelor cursului de schimb. Bosch genereaza un sfert din veniturile sale din vanzari din tehnologia vehiculelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei autobuze electrice achizitionate de primaria Iasi au fost expuse sambata in centrul orasului, unde oamenii au fost invitați sa „le descopere”. Vehiculele nu pot fi inca scoase in trafic pentru cel puțin inca o luna, caci nu au fost inmatriculate și nici nu au fost efectuate probe pe traseu, relateaza…

- Stimularea electrificarii vehiculelor comerciale: E.ON se pregatește pentru viitoarea piața de e-transport Piața vehiculelor comerciale electrice continua sa prinda viteza; ON grupeaza activitațile de e-transport pentru a-și extinde in continuare activitatea; ON Drive va deveni un lider in domeniul…

- Pentru prima oara pe piața auto locala, vanzarile cumulate de mașini electrice și hibride le-au depașit pe cele de mașini diesel, a spus ministrul mediului. „Cifrele ne arata ca ne apropiem cu pași repezi de sfarșitul erei diesel”, spune Tanczos Barna. Dieselul, care acum 7 ani avea peste jumatate din…

- Vanzarile de mașini electrice și hybrid a depașit anul acesta, pentru prima data, vanzarile mașinilor cu motoare diesel, a anunțat joi Ministerul Mediului, care susține ca aceasta creștere se datoreaza stimulentelor acordate prin Programul Rabla PLUS. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pe masura ce continua sa apara in stanga și in dreapta opțiuni alternative, mai ecologice și alimentate cu baterii pentru calatorii pe distanțe scurte, am vazut de la e-bike la e-scooter și chiar hoverboard. Dar una dintre preferatele noastre personale in lumea vehiculelor electrice de micromobilitate…

- Saptamana trecuta, producatorul de automobile din Detroit a oferit investitorilor putin mai multa claritate cu privire la modul in care intentioneaza sa atinga acest obiectiv si sa-si transforme afacerea construita pe masini care consuma benzina. Deoarece vehiculele electrice detin o cota tot mai mare…

- Pfizer a inregistrat venituri de 27,7 miliarde de dolari, in crestere cu 47% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cele mai mari vanzari trimestriale consemnate vreodata. Compania farmaceutica a raportat un profit net de 9,9 miliarde de dolari, mai mare cu 78% fata de cel din al doilea trimestru…

- Vanzarile de mașini electrice vor domina in Europa in urmatorii cinci ani, potrivit unui studiu recent. Vehiculele electrice vor ocupa in curand cea mai mare parte a pieței din Europa. In ceea ce privește vanzarile, acestea vor fi majoritare pe Batranul Continent pana in 2028 (55%), potrivit unui studiu…