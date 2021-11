Borlești. Primar George Mutu: „La rețeaua de gaz, comuna nu va investi niciun leu” Interviu cu primarul George MUTU – Domnule primar, a trecut un an din mandatul dumneavoastra. Ca atare, care sunt rezultatele obținute in comuna Borlești? Am preluat mandatul fara experiența in administrația publica locala, dar nu am dat inapoi in fața oricarei probleme. Am atacat frontal și cu seriozitate toate chestiunile, inclusiv in activitatea primariei, respectiv, ceea ce inseamna colectiv de salariați, readucand o atmosfera placuta de lucru, dar și partea de investiții și tot ceea ce ține de administrația locala. In acest sens, am intocmit o lista cu probleme, apoi am cernut toate prioritațile… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

