BORLEŞTI Festivalul datinilor, eveniment aşteptat de întreaga comunitate locală Ultimele zile ale anului 2022 au fost presarate cu multe momente care i-au marcat pe toți traitorii comunei Borlești. Astfel, inainte de ultima zi de școala, sala Caminului Cultural din satul Borlești a devenit neincapatoare. La acest eveniment, au participat cam toți copiii de la școlile Borlești, cu structura Mastacan, și Ruseni. Alaturi de cei mici au fost dascalii, parinții și rudele apropiate, dupa opinia organizatorilor, au fost prezenți peste 1.000 de participanți, cu mult peste capacitatea maxima a salii de spectacole. Insa, toți cei care au urcat pe scena au primit cate un colac din partea… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

