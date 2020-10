Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson va discuta miercuri cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in preziua unui summit european considerat de Londra drept data-limita pentru a ajunge la un compromis post-Brexit, relateaza AFP si Reuters. "Prim-ministrul va discuta maine (miercuri…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un purtator…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…

- Premierul britanic Boris Johnson si sefa Executivului Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, au convenit sambata, in timpul unei discutii telefonice, sa intensifice negocierile pentru ”a elimina lacunele semnificative” care impiedica incheierea acordului comercial, transmite Reuters potrivit news.ro.Cele…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sâmbata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citând serviciile de presa ale celor doi oficiali.În cursul unei…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa "lucreze intens" pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta sambata prin videoconferinta cu premierul britanic Boris Johnson, pentru a face "bilantul negocierilor" comerciale si a stabili "urmatoarele etape", a anuntat vineri pe Twitter purtatorul ei de cuvant, informeaza AFP si Reuters.…