Boris Johnson spune că pe Vladimir Putin l-a asasinat pe Evgheni Prigojin Fostul premier britanic Boris Johnson il acuza pe presedintele rus Vladimir Putin ca l-a ucis pe seful gruparii paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin si subliniaza ca nu se poate negocia vreo pace cu liderul la Kremlin in Ucraina, relateaza CNN. ”BoJo” speculeaza, intr-un editorial publicat in editia de sambata a tabloidului britanic Daily Mail, pe tema ultimelor clipe ale lui Prigojin, dupa prabusirea miercuri a avionului privat al acesteuia in regiunea rusa Tver, la nord-vest de Moscova, in timp ce se indrepta catre Sankt Petersburg. Cauza prabusirii aviobnului este necunoscuta, insa oficiali… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

