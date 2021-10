Stiri pe aceeasi tema

- Un raport parlamentar susține ca intarzierea in luarea de decizii radicale au facut din Marea Britanie o țara afectata in mod particular de coronavirus, inregistrand aproape 138.000 de decese, scrie 20 Minutes și AFP. Criticile sunt puternice și vizeaza echipa premierului Boris Johnson. Raportul parlamentar,…

- Simon Coveney ii acuza totodata pe britanici de faptul ca ”vor sa schimbe regulile jocului”, referindu-se la vointa secretarului de stat insarcinat cu Brexitul David Frost de a ataca rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in impunerea respectarii legilor pietei unice europene – care se aplica…

- Premierul britanic Boris Johnson a respins duminica posibilitatea ca Marea Britanie sa revina la imigratia necontrolata pentru a rezolva crizele carburantilor, benzinei si aprovizionarea cu alimente de Craciun, sugerand ca astfel de tensiuni fac parte dintr-o perioada de ajustare post-Brexit, transmite…

- Președintele american Joe Biden a uitat, in timpul acordului istoric trilateral privind securitatea in fața Chinei, numele premierului australian, Scott Morrison. Biden l-a numit pe liderul de la Canberra „tipul acela de la Antipozi”. Momentul a fost surprins in timp ce Joe Biden anunța un nou parteneriat…

- Guvernul britanic a decis sa nu mai introduca pașaportul verde, dupa modelul strain. Oficialii au anunțat duminica renunțarea la intenția de a cere oamenilor o dovada a vaccinului Covid-19. Ministrul Sanatații, Sajid Javid, a susținut ca nu dorește sa ii oblige pe cetațeni sa iși prezinte de fiecare…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a anuntat vineri ca Marea Britanie va colabora cu talibanii daca va fi necesar si i-a luat apararea ministrului sau de externe, Dominic Raab, criticat pentru modul in care a gestionat evacuarea cetatenilor britanici si a afganilor care au colaborat cu autoritatile…

- Presedintele american Joe Biden si premierul britanic Boris Johnson au convenit marti, in cadrul unei convorbiri telefonice, sa participe saptamana viitoare la un summit virtual G7 privind Afganistanul, au anuntat Casa Alba si Downing Street, relateaza AFP. Cei doi lideri ''au convenit sa se…

- Sotia premierului Boris Johnson, Carrie Johnson, a facut a doua doza de vaccin impotriva Covid-19. Carrie Johnson le indeamna pe femeile insarcinate sa se imunizeze anti-coronavirus. “Tocmai ce mi s-a facut a doua doza de vaccin si ma simt minunat! Stiu ca multe femei insarcinate sunt ingrijorate cu…