- Premierul britanic Boris Johnson și-a pus pe cap un turban in timp ce a vizitat un templu hindus in statul Gujarat din nord-vestul Indiei. Johnson a fost intampinat in fața templului inainte de a i se infașura capul in coafura tradiționala hindusa. Anterior, el a declarat ca Marea Britanie spera sa…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca relația dintre Marea Britanie și India nu a fost atat de puternica și buna cum e in prezent. „Acesta este un moment cred ca foarte prielnic de a ne declara relația și prietenia cu India”, a declarat Johnson, dupa ce a avut parte de o primire ceremoniala…

- Nici nu a trecut bine summit-ul NATO de la Bruxelles, ca au și inceput sa apara comentariile, mai ales in online. Iar vedeta este nimeni altul decat prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, care a fost ridiculizat de internauți, dupa ce liderii mondiali prezenți la eveniment l-au ignorat total…

- Kremlinul a declarat joi ca premierul britanic Boris Johnson este cel mai activ lider anti-rus, dar a precizat ca abordarea Londrei va duce la o fundatura diplomatica, relateaza Reuters. „In ceea ce-l priveste pe dl Johnson, il percepem drept cel mai activ participant in cursa pentru a fi anti-rus”,…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei 6000 de rachete in scop defensiv și 25 de milioane de lire sterline sprijin financiar pentru armata ucraineana. Mai mult decat atat, premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va oferi 4,1 milioane de lire sterline pentru BBC World Service in scopul combaterii dezinformarii.…

- Invazia Rusiei in Ucraina este mai grava decat se astepta sa fie, a declarat, marți, premierul britanic Boris Johnson, care considera ca Europa este acum martora la un „dezastru in desfasurare”. Johnson susține ca este nevoie de unitatea occidentala in vederea pedepsirii președintelui rus pentru invazia…

- Cotidianul american The Wall Street Journal a publicat un editorial semnat de premierul britanic Boris Johnson și intitulat „Regatul Unit e alaturi de aliații sai din Europa Centrala”. Johnson apreciaza ca „orice țara are dreptul sa nu i se dicteze politica externa și alianțele «cu arma la tampla»”…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marti ca guvernul sau va stabili in curand detaliile unor posibile sanctiuni contra Rusiei, ca raspuns la o eventuala agresiune a acesteia contra Ucrainei, transmit Reuters si AFP. ''Noi in Regatul Unit nu vom ezita sa ne inasprim sanctiunile nationale…