- Premierul britanic Boris Johnson a respins miercuri sugestia ca guvernul sau blocheaza exporturile de vaccinuri sau componente de vaccinuri anti-COVID-19, in pofida comentariilor facute in ajun de presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmit Reuters, AFP si dpa. ''Putem…

- ”Guvernul britanic nu a blocat exportul niciunui vaccin pentru Covid-19. Orice referire la interzicerea exporturilor de catre Regatul Unit sau vreo restrictie referitoare la vaccinuri sunt complet false”, a spus purtatorul de cuvant. ”Aceasta pandemie este o problema globala, iar colaborarea internationala…

- Un studiu danez sugereaza ca persoanele infectate cu varianta britanica a coronaviruslui B117 ar avea un risc de 60% mai mare de a fi internate, a spus ministrul Sanatatii Magus Heunicke, potrivit The Guardian. O campanie la scara larga de secventiere a virusului a permis Danemarcei, cu o…

- Premierul britanic Boris Johnson a recunoscut luni ca trebuie sa mai slabeasca, la o intalnire cu votanti care se vaccinau impotriva COVID-19, relateaza Reuters. "Am avut atatea ace in mine cand am fost in spital incat m-am obisnuit complet", si-a amintit Johnson. O persoana…

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a exprimat vineri presedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, "profunda sa preocupare" in ce priveste restrictiile impuse livrarilor de vaccinuri impotriva coronavirusului, susceptibile sa compromita acordurile incheiate in cadrul Brexitului privind…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca școlile nu pot fi redeschise deocamdata in Anglia din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Hotnews , care citeaza BBC. Cel mai devreme, instituțiile de invațamant ar putea fi redeschise pe 8 martie, in funcție de stadiul vaccinarii, a mai…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat, joi, ca este prea devreme de spus cand se vor incheia restrictiile nationale din Anglia legate de coronavirus, in timp ce decesele zilnice provocate de Covid-19 ating noi recorduri, iar spitalele devin tot mai aglomerate, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Mai mult, premierul britanic, Boris Johnson, a avertizat ca tara se confrunta cu un moment greu din pandemia de coronavirus.El a afirmat ca este pregatit sa inaspreasca regulile carantinei daca va fi necesar. „Marea Britanie a vaccinat mai multe persoane decat orice alta tara din Europa. Nu putem sa…