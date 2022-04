Afacere distrusa de pandemie: Societatea Eucalipt Flowers din Constanta, in insolventa. Se cere atragerea raspunderii (DOCUMENTe)

Societatea Eucalipt Fowers din Constanta a solicitat in urma cu un an intrarea in insolventa. Intrucat debitoarea nu a predat bunurile mobile… [citeste mai departe]