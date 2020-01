Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Reuters , primul ministru britanic Boris Johnson a declarat ca cei care se opun utilizarii de echipamente de comunicații fabricate de Huawei in China, pentru implementarea noilor rețele 5G in Marea Britanie, trebuie sa spuna și care este tehnologie alternativa ce trebuie folosita in schimb.…

- Premierul britanic Boris Johnson a convenit cu seful guvernului irakian, Adel Abdul Mahdi, intr-o discutie telefonica purtata luni, asupra necesitatii dezescaladarii tensiunilor in regiunea Orientului Mijlociu, transmite Reuters, citand un comunicat de presa difuzat de Downing Street.

- Poliția metropolitana a dezvaluit ca autorul atentatului de la Londra, împușcat mortal de forțele de ordine, este Usman Khan, care a fost închis în 2012 pentru fapte ce constituie infracțiuni cu caracter terorist, fiind eliberat condiționat în decembrie 2018, informeaza Mediafax…

- Opozitia laburista din Marea Britanie i-a acuzat miercuri pe conservatori ca desfasoara "negocieri secrete" cu SUA pentru a "vinde" companiilor americane sistemul de sanatate britanic gratuit, in cadrul unui viitor acord comercial post-Brexit, acuzatii dezmintite imediat cu fermitate, potrivit France…

- "Nu este o chestiune de apreciere, ci o chestiune de legislatie", a afirmat Amelie de Montchalin la postul francez Public Senat. "Daca Regatul Unit este membru al Uniunii Europene, cum este la acest stadiu deoarece Brexit-ul nu a avut inca loc, legislatia europeana spune ca este nevoie de un comisar…

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a trimis premierului britanic Boris Johnson o scrisoare in care ii solicita sa prezinte un candidat la postul de comisar european, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvant a viitorului executiv comunitar, transmite AFP. ''Presedinta…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis miercuri din nou presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca nu doreste inca o amanare a Brexitului dincolo de data de 31 octombrie, in timp ce omologul sau irlandez Leo Vardakar a vorbit despre posibilitatea convocarii unui summit european extraordinar…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi pe Twitter ca s-a ajuns la un "nou acord excelent" de Brexit, relateaza AFP si Reuters. La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a...