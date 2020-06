Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson nu ar fi de acord ca Marea Britanie este o tara rasista, dar recunoaste ca mai sunt multe de facut pentru combaterea cazurilor de discriminare si rasism, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters."Prim-ministrul nu se indoieste ca in tara continua…

- Potrivit sursei citate, lui Johnson, spitalizat in cursul zilei de duminica, i se administreaza in prezent oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie, așa cum s-a vehizulat in mass media.Purtatorul sau de cuvant susține ca premierul britanic nu a avut nevoie…

- Marea Britanie trebuie sa fie sigura ca orice ridicare sau reducere a masurilor de distanțare sociala nu duce la un al doilea val al focarului de coronavirus, a declarat luni un purtatorul de cuvant al premierului Boris Johnson, citat de Reuters . „Cea mai mare preocupare este un al doilea varf. Aceasta…

- Premierul britanic Boris Johnson, diagnosticat cu noul coronavirus, este "stabil" din punct de vedere clinic si raspunde la tratament, afirma purtatorul sau de cuvant."Premierul este stabil din punct de vedere clinic si raspunde la tratament. Continua sa fie ingrijit in sectia de terapie intensiva…

- Starea sanatatii premierului britanic Boris Johnson, internat la terapie intensiva dupa ce a contractat noul coronavirus, a ramas stabila in noaptea de luni spre marti, iar liderul conservator isi pastreaza un moral bun, relateaza Reuters.

- Michael Gove, unul dintre principalii ministri ai Guvernului britanic, s-a plasat in izolare, dupa ce un membru al familiei sale prezinta simptome de covid-19, dezvaluie un jurnalist de la postul ITV, relateaza Reuters.

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, va conduce Marea Britanie atat timp cat premierul Boris Johnson se afla la terapie intensiva (ATI) si orice decizie cu privire la ridicarea restrictiilor de izolare pentru limitarea raspandirii coronavirusului nu va intarzia sa fie luata, a declarat marti…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters."Regina s-a…