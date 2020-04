Stiri pe aceeasi tema

- O scurta declaratie despre starea lui Boris Johnson a facut marti dimineata Michael Gove, ministru fara portofoliu in guvernul brotanic. "Premierul Boris Johnson a primit tratament cu oxigen și, daca starea lui se schimba, guvernul va face o declarație oficiala", a afirmat ministrul Michael Gove.…

- Șeful diplomației britanice, Dominic Raab, îi va ține locul premierului Boris Johnson, aflat la terapie intensiva din cauza coronavirusului, relateaza AFP. Marea Britanie va continua sa se asigure ca planurile premierului Boris Johnson de combatere a pandemiei de coronavirus sunt duse mai departe,…

- Cu cele 393 de decese anuntate marti dupa-amiaza, numarul total al mortilor cauzate de COVID-19 in Regatul Unit a ajuns la 1.808. Intre cele 367 de decese din Anglia s-a raportat si al unui tanar de 19 ani, despre care nu se stie sa fi avut alte probleme medicale. Citeste si Strigatul disperat…

- In contextul pandemiei care a lovit foarte grav Marea Britanie li avand in vedere apelul lansat de autoritațile de la Londra, Ministerul Afacerilor Externe a elaborat un set de precizari pentru romanii ramași la munca in Regatul Unit.Astfel, angajații care au un contract de munca in derulare…

- Zece persoane au decedat in doar 24 de ore in diferite spitale din Anglia, toate cu varste peste 60 de ani si cu patologii anterioare, a declarat Whitty, care a insistat ca toti pacientii se aflau in "grupurile de risc". Whitty a recunoscut ca o crestere rapida a numarului de morti va provoca…

- Mai mulți oficiali din Europa și Asia au fost depistați poztiv pentru noul coronavirus. Printre aceștia se numara Nadine Dorres, ministrul Sanatatii Mintale din Marea Britanie, Franck Riester, ministrul Culturii din Franta, sau Alberto Cirio, presedintele regiunii Piemont din nord-vestul Italiei, relateaza…

- Aproape o jumatate de milion de romani, printre ei și moldoveni care dețin cetațenia romana, au aplicat pentru statutul de rezident in Marea Britanie pana la Brexit. Un numar de 498.700 de romani au aplicat pana la la 31 ianuarie 2020 pentru statutul de rezident, a anunțat Ambasada Romaniei de la Londra.…

- Ambasada Romaniei la Londra informeaza ca, potrivit datelor furnizate de autoritațile britanice, 498.700 de romani au aplicat pana la 31 ianuarie 2020 pentru statutul de rezident in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in cadrul procedurii EU Settlement Scheme pusa de autoritațile britanice…