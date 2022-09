Boris Johnson, fostul premier al Marii Britanii, a comis o gafa monumentala in Camera Comunelor, unde i-a adus un omagiu lui Vladimir Putin, in locul lui Volodimir Zelenski, in prima sa interventie in Camera inferioara a Parlamentului britanic. ”Multumesc, de asemenea, pentru leadershipul care inspira al lui Vladimir Putin”, a declarat el. Johnson a incercat […] The post Boris Johnson a dat-o-n bara rau de tot! GAFA colosala ce-l face de ras peste tot in lume first appeared on Ziarul National .